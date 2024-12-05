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Трактор — Автомобилист. Прямая трансляция
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16:15 Мск
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Источник: СКА пытался выменять нападающего «Салавата Юлаева» Александра Хмелевски

Источник: СКА пытался выменять нападающего «Салавата Юлаева» Александра Хмелевски
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СКА пытался обменять нападающего «Салавата Юлаева» Александра Хмелевски. Как сообщает «Бизнес Online», за лидера уфимского клуба петербургский клуб предлагал нападающего Михаила Воробьёва. «Салават» отказался от обмена.

Петербургский клуб ищет обмен для Воробьёва. 27-летний форвард в текущем сезоне провёл 23 матча, в которых набрал 12 очков — забросил пять шайб и отдал семь результативных передач. 25-летний Хмелевски в текущем сезоне провёл 31 матч и набрал 25 очков — забросил 14 шайб и отдал 11 результативных передач.

На данный момент СКА занимает четвёртое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» расположился на втором месте Востока.

Матч «Трактор» – «Автомобилист» 5 декабря можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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