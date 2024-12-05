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Агент Алексей Дементьев высказался об отсутствии сборной России на Турнире четырёх наций

Агент Алексей Дементьев высказался об отсутствии сборной России на Турнире четырёх наций
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Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал проведение Турнира четырёх наций без сборной России. Отметим, что на турнире также не будет национальной команды Чехии.

«Это в принципе топовый турнир, который может проводиться среди хоккеистов всего мира. Посмотрите на имена, посмотрите на составы команд. Очень сложно сделать прогноз, какая команда сможет победить. Это тот турнир, за которым обязаны наблюдать все специалисты, болельщики и любители, чтобы понимать тенденции и просто возможное развитие событий.

Очень жаль, что сборной России нет на этом турнире, но опять же, посмотрите — нет и сборных Чехии и Словакии. В усечённом формате, но что поделать — таковы реалии политической жизни мира», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

Напомним, соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США. Сборная России отстранена от международных турниров ИИХФ. Вопрос возвращения национальной команды будет рассмотрен в феврале-марте 2025 года.

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