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The Athletic назвал двух российских игроков лучшими в НХЛ в 33-летнем возрасте

The Athletic назвал двух российских игроков лучшими в НХЛ в 33-летнем возрасте
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Журналисты североамериканского сайта The Athletic представили игроков, которые являются лучшими в 33-летнем возрасте по состоянию на данный момент и в истории Национальной хоккейной лиги.

Так, лучшим игроком в 33-летнем возрасте на данный момент, по мнению журналистов, стал российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

Лучшим игроком в истории Национальной хоккейной лиги в 33-летнем возрасте признан капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«Было очень трудно вписать Овечкина в список лучших игроков всех времён хотя бы потому, что он был очень стабилен на протяжении своих 20 сезонов», — сказано в статье.

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