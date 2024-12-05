The Athletic назвал двух российских игроков лучшими в НХЛ в 33-летнем возрасте

Журналисты североамериканского сайта The Athletic представили игроков, которые являются лучшими в 33-летнем возрасте по состоянию на данный момент и в истории Национальной хоккейной лиги.

Так, лучшим игроком в 33-летнем возрасте на данный момент, по мнению журналистов, стал российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

Лучшим игроком в истории Национальной хоккейной лиги в 33-летнем возрасте признан капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

«Было очень трудно вписать Овечкина в список лучших игроков всех времён хотя бы потому, что он был очень стабилен на протяжении своих 20 сезонов», — сказано в статье.