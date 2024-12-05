Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трёхкратный чемпион мира: «Спартак» играет очень вальяжно, в команде ноль дисциплины

Трёхкратный чемпион мира: «Спартак» играет очень вальяжно, в команде ноль дисциплины
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал игру московского «Спартака» в последних матчах нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Спартак» играет очень вальяжно. В команде ноль дисциплины. Сами хоккеисты и тренеры об этом говорят. Все проблемы «Спартака» — в отсутствии игровой дисциплины. Она же не из воздуха берётся, её надо создавать. «Спартаку» необходимо над этим работать. Красно-белым надо действовать более структурно. В первую очередь, в обороне. Никто не говорит, что нужно сидеть весь матч в защите. Надо просто грамотно играть и выполнять свои обязанности», — приводит слова Терещенко Metaratings.

Московский «Спартак» провёл 34 игры и расположился на втором месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В активе подопечных Алексея Жамнова 48 очков.

Материалы по теме
Официально
«Адмирал» подтвердил аренду 19-летнего форварда системы «Спартака» Никиты Сусуева
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android