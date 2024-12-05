Трёхкратный чемпион мира: «Спартак» играет очень вальяжно, в команде ноль дисциплины

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал игру московского «Спартака» в последних матчах нынешнего сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Спартак» играет очень вальяжно. В команде ноль дисциплины. Сами хоккеисты и тренеры об этом говорят. Все проблемы «Спартака» — в отсутствии игровой дисциплины. Она же не из воздуха берётся, её надо создавать. «Спартаку» необходимо над этим работать. Красно-белым надо действовать более структурно. В первую очередь, в обороне. Никто не говорит, что нужно сидеть весь матч в защите. Надо просто грамотно играть и выполнять свои обязанности», — приводит слова Терещенко Metaratings.

Московский «Спартак» провёл 34 игры и расположился на втором месте в таблице Западной конференции Континентальной хоккейной лиги. В активе подопечных Алексея Жамнова 48 очков.