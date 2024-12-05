Коваленко: печально, что в «Авангарде» делают крайними омских легенд — Рябыкина, Курьянова

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр Андрей Коваленко рассказал о причинах кризиса в омском «Авнаграде».

— Когда начался кризис «Авангарда»?

— Когда распался дуэт Хартли — Крылов. У любой армии должен быть крепкий тыл, в этом плане Хартли повезло.

А потом начались постоянные перестановки и игры агентов. Думаю, нынешнего кризиса не было бы, если бы в Омске дали спокойно работать Дмитрию Рябыкину — а не подсиживали бы его и не уволили бы на 12-матчевой гостевой серии. Рябыкин — личность и жёсткий, сильный тренер, но без крепкого тыла оказался обречён. Да и о том кредите доверия, который вскоре получит Буше, он мог только мечтать.

Печально, что теперь сделали крайним другую омскую легенду — Антона Курьянова. Курьянов — человек хоккея, преданный Омску, но на войну его отправили без оружия. Таких игровиков, как Курьянов, необходимо ценить, он, например, поставил игру бригад большинства «Авангарда». В итоге он в отставке, а посторонние для Омска люди типа словака Подконицки по-прежнему в обойме. Удивительно! — цитирует Коваленко Russia-Hockey.

Напомним, новым главным тренером «ястребов» стал канадский специалист Ги Буше. Тренер с 2011 по 2013 год возглавлял клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг». В 2013 году принял приглашение швейцарского клуба «Берн», в котором работал до 2016 года. После этого вернулся в НХЛ и провёл три сезона в качестве главного тренера «Оттавы Сенаторз» (2016–2019). В сезоне-2023/2024 — помощник главного тренера в «Торонто Мэйпл Лифс».