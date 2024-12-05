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Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов рассказал о своём отношении к Роману Ротенбергу

Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов рассказал о своём отношении к Роману Ротенбергу
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Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов рассказал о своём отношении к главному тренеру СКА Роману Ротенбергу.

— Какие у вас отношения с главным тренером СКА?
— Хорошие. И отношусь к нему с уважением — с тех пор, когда пересекались с ним в качестве генерального менеджера сборной. Считаю, что в этой должности он много сделал для команды. Все организационные моменты решались на высшем уровне, в сборную было приятно приезжать, поскольку ты не должен был заморачиваться насчёт каких-либо проблем.

То же самое касалось и семьи — ты всегда знал, что всё для неё сделают чётко, всё будет работать как часы. Ни разу не было ни одной накладки — ни с билетами, ни со встречей, ни с гостиницами, ни с чем-либо ещё. Поэтому и подбор игроков у нас на чемпионатах мира всегда был хороший, все приезжали с удовольствием, никто не отказывался, — цитируют Орлова «Известия».

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