«Критика на него не действует». Михаил Григоренко — о форварде СКА Демидове

Нападающий СКА Михаил Григоренко высказался о трудовой этике форварда армейского клуба Ивана Демидова.

«Он очень психологически устойчивый парень. Критика на него не действует, он всегда её правильно воспринимает. Иногда он играет меньше, иногда больше — это неизбежно. Его реакция всегда одинакова: больше тренировок и упорной работы», — приводит слова Григоренко RG.

Напомним, 18-летний Демидов в текущем сезоне провёл 32 матча, в которых забросил шесть шайб и отдал 14 результативных передач.

В текущем сезоне СКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 42 очка.