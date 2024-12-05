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«Критика на него не действует». Михаил Григоренко — о форварде СКА Демидове

«Критика на него не действует». Михаил Григоренко — о форварде СКА Демидове
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Нападающий СКА Михаил Григоренко высказался о трудовой этике форварда армейского клуба Ивана Демидова.

«Он очень психологически устойчивый парень. Критика на него не действует, он всегда её правильно воспринимает. Иногда он играет меньше, иногда больше — это неизбежно. Его реакция всегда одинакова: больше тренировок и упорной работы», — приводит слова Григоренко RG.

Напомним, 18-летний Демидов в текущем сезоне провёл 32 матча, в которых забросил шесть шайб и отдал 14 результативных передач.

В текущем сезоне СКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 42 очка.

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