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«Боятся нашей победы». Крикунов — о причинах отсутствия России на Турнире четырёх наций

«Боятся нашей победы». Крикунов — о причинах отсутствия России на Турнире четырёх наций
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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о проведении Турнира четырёх наций без национальной команды России.

«Вообще неинтересен этот турнир. Думаю, зря они это делают. Могли собрать хорошую сборную из россиян, выступающих в НХЛ. Но, видимо, побоялись канадцы, что наша команда выиграет. НХЛ вроде держалась в стороне от политики, но тоже сломалась. Вижу только одну причину — боятся победы России. Сверху, судя по всему, надавили. Сказали: не вздумайте, а то опять Россия выиграет», — цитирует Крикунова «ВсеПроСпорт».

Напомним, соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США. Сборная России отстранена от международных турниров ИИХФ. Вопрос возвращения национальной команды будет рассмотрен в феврале-марте 2025 года.

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