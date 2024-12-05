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Игорь Захаркин ответил на вопрос о возможной совместной работе с Вячеславом Быковым в КХЛ

Игорь Захаркин ответил на вопрос о возможной совместной работе с Вячеславом Быковым в КХЛ
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Бывший тренер сборной России Игорь Захаркин ответил на вопрос о возможной совместной работе с Вячеславом Быковым в КХЛ.

— Нет ли планов «вызволить» из Швейцарции Вячеслава Быкова, снова объединиться в тандем и навести шороху в КХЛ?
(Смеётся.) Так далеко мы не смотрим. Слава знает, что у меня есть работа в России. Мы, конечно, общаемся. Каждый из нас старается передать молодым свои знания, умения, наработки. Это наш долг, — цитирует Захаркина «РБ Спорт».

Отметим, что Вячеслав Быков и Игорь Захаркин возглавляли сборную России и дважды приводили её к победе на чемпионате мира. Также под их руководством «Салават Юлаев» и СКА выигрывали Кубок Гагарина.

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