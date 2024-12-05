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Травма Овечкина: фотографии Александра с тренировки после перелома

«Вашингтон» опубликовал фото Овечкина с тренировки в хоккейной амуниции после травмы
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«Вашингтон Кэпиталз» опубликовал фото российского капитана столичного клуба Александра Овечкина с тренировки в хоккейной амуниции после перелома ноги.

Фото: «Вашингтон Кэпиталз»

Фото: «Вашингтон Кэпиталз»

Отметим, что ранее Овечкин тренировался лишь в спортивном костюме.

Изначальные сроки восстановления Овечкина от перелома малоберцовой кости назывались в районе четырёх-шести недель. Команда провела без него уже семь матчей. Пока нет точной даты, когда россиянин сможет вернуться к полноценной игре.

С начала сезона Национальной хоккейной лиги Овечкин провёл 18 матчей, в них он заработал 25 очков. «Вашингтон Кэпиталз» находится на первом месте Восточной конференции НХЛ.

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