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Дмитрий Орлов: когда забиваешь «Вашингтону», внутри всё дымится, кипит

Дмитрий Орлов: когда забиваешь «Вашингтону», внутри всё дымится, кипит
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Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов рассказал о своих чувствах после голов в ворота своего бывшего клуба «Вашингтон Кэпиталз».

— В этом сезоне вы сделали в ворота «Вашингтона» дубль. И совсем его на льду не отпраздновали. Что происходило внутри?
— Многое. Каждая игра с «Вашингтоном» даётся мне нелегко в моральном плане. Достаточно вспомнить первую, когда на матче была моя семья, и на кубе показали тёплый видеоролик, который был мне посвящён. Он до сих пор есть у меня в телефоне.

Когда знаешь многих ребят, уважаешь их и организацию, за многое благодарен им — конечно, это нелегко. Стараюсь по максимуму абстрагироваться от своих чувств и целиком сфокусироваться на хоккее. Когда забиваешь гол «Вашингтону», внутри, конечно, всё дымится, кипит. Но не считаю, что должен радоваться голу в его ворота. Это моя дань уважения клубу, — цитируют Орлова «Известия».

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