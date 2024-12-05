«Давление — это привилегия, болельщики его полюбят». Деанджело — о Демидове в «Монреале»

Защитник СКА Тони Деанджело высказался о скорой игре нападающего Ивана Демидова за «Монреаль Канадиенс».

«Болельщики его полюбят. Они уже его любят. Давление — это привилегия. Это часть бизнеса, и у него есть сила, чтобы с этим справиться. Ему просто нужно приехать туда и быть самим собой, быть уверенным в себе», — приводит слова Деанджело RG.

Демидов на драфте НХЛ — 2024 был выбран «Монреалем» под общим пятым номером.

Напомним, 18-летний Демидов в текущем сезоне провёл 32 матча, в которых забросил шесть шайб и отдал 14 результативных передач.

В текущем сезоне СКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 42 очка.