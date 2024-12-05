Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Трактор — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трактор — Автомобилист, результат матча 5 декабря 2024, счет 3:1, КХЛ 2024-2025

«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд, уступив «Трактору» в уральском дерби
Комментарии

В Челябинске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2024, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Мэйсек (Зборовский, Да Коста) – 08:32 (5x5)     1:1 Котляревский – 19:19 (5x5)     2:1 Сикура (Кадейкин, Кэмпфер) – 33:39 (5x4)     3:1 Кадейкин (Тертышный) – 44:00 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На девятой минуте первого периода Брукс Мэйсек с передач Сергея Зборовского и Стефана Да Косты открыл счёт во встрече. На последней минуте первой двадцатиминутки Михаил Котляревский восстановил равенство в счёте.

На 14-й минуте второго периода Дилан Сикура с передач Александра Кадейкина и Стивена Кэмпфера вывел челябинский клуб вперёд.

На пятой минуте третьего периода Александр Кадейкин с передачи Никиты Тертышного сделал счёт 3:1.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android