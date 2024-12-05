«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд, уступив «Трактору» в уральском дерби
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В Челябинске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2024, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Мэйсек (Зборовский, Да Коста) – 08:32 (5x5) 1:1 Котляревский – 19:19 (5x5) 2:1 Сикура (Кадейкин, Кэмпфер) – 33:39 (5x4) 3:1 Кадейкин (Тертышный) – 44:00 (5x5)
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На девятой минуте первого периода Брукс Мэйсек с передач Сергея Зборовского и Стефана Да Косты открыл счёт во встрече. На последней минуте первой двадцатиминутки Михаил Котляревский восстановил равенство в счёте.
На 14-й минуте второго периода Дилан Сикура с передач Александра Кадейкина и Стивена Кэмпфера вывел челябинский клуб вперёд.
На пятой минуте третьего периода Александр Кадейкин с передачи Никиты Тертышного сделал счёт 3:1.
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