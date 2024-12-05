«Автомобилист» потерпел третье поражение подряд, уступив «Трактору» в уральском дерби

В Челябинске закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

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На девятой минуте первого периода Брукс Мэйсек с передач Сергея Зборовского и Стефана Да Косты открыл счёт во встрече. На последней минуте первой двадцатиминутки Михаил Котляревский восстановил равенство в счёте.

На 14-й минуте второго периода Дилан Сикура с передач Александра Кадейкина и Стивена Кэмпфера вывел челябинский клуб вперёд.

На пятой минуте третьего периода Александр Кадейкин с передачи Никиты Тертышного сделал счёт 3:1.