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Майоров: за последние пару лет Россия потеряла связь с европейским хоккеем

Майоров: за последние пару лет Россия потеряла связь с европейским хоккеем
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал проведение Турнира четырёх наций без национальной команды России.

«Поскольку России там не будет, то и следить за турниром не собираюсь. Конечно, в интернет захожу, результаты так или иначе будут попадаться. Но так, чтобы предметно смотреть за матчами, — это вряд ли.

Вот прочитал состав финнов и никого там не узнал. Мы за последние пару лет потеряли связь с европейским хоккеем, с нашими ближайшими соседями. Поэтому их имена ни о чём не говорят.

Очень досадно, что нашу команду туда не позвали. Хотя можно было составить из игроков НХЛ неплохую сборную, ничего страшного не было бы. Но, видимо, то, что это команда России, организаторов не устроило», — приводит слова Майорова «ВсеПроСпорт».

Напомним, соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США. Сборная России отстранена от международных турниров ИИХФ. Вопрос возвращения национальной команды будет рассмотрен в феврале-марте 2025 года.

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