Видео: индивидуальная тренировка Александра Овечкина после перелома ноги

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл индивидуальную тренировку в хоккейной амуниции после перелома ноги. Видео с тренировки опубликовала пресс-служба столичного клуба.

Тренировка Овечкина в хоккейной амуниции после травмы

Ранее Овечкин тренировался лишь в спортивном костюме.

Изначальные сроки восстановления Овечкина от перелома малоберцовой кости назывались в районе четырёх-шести недель. Команда провела без него уже семь матчей. Пока нет точной даты, когда россиянин сможет вернуться к полноценной игре. С начала сезона Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин провёл 18 матчей, в них он заработал 25 очков.