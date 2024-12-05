Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Травма Овечкина: индивидуальная тренировка Александра после перелома ноги

Видео: индивидуальная тренировка Александра Овечкина после перелома ноги
Комментарии

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл индивидуальную тренировку в хоккейной амуниции после перелома ноги. Видео с тренировки опубликовала пресс-служба столичного клуба.

Тренировка Овечкина в хоккейной амуниции после травмы

Ранее Овечкин тренировался лишь в спортивном костюме.

Изначальные сроки восстановления Овечкина от перелома малоберцовой кости назывались в районе четырёх-шести недель. Команда провела без него уже семь матчей. Пока нет точной даты, когда россиянин сможет вернуться к полноценной игре. С начала сезона Национальной хоккейной лиги Александр Овечкин провёл 18 матчей, в них он заработал 25 очков.

Материалы по теме
Фото
«Вашингтон» опубликовал фото Овечкина с тренировки в хоккейной амуниции после травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android