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Никита Кучеров пропустит ещё один матч «Тампы-Бэй» и может вернуться к выездной игре

Никита Кучеров пропустит ещё один матч «Тампы-Бэй» и может вернуться к выездной игре
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров пропустит ещё один матч «молний». Об этом сообщает журналист Эдуардо Энсина на своей странице в социальной сети Х.

Ближайшая игра «Тампы» состоится в ночь на 6 декабря с «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Отмечается, что тренерский штаб «молний» ожидает возвращения Кучерова к выездной игре с «Ванкувер Кэнакс», которая состоится в ночь с 8 на 9 декабря.

НХЛ — регулярный чемпионат
09 декабря 2024, понедельник. 00:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, Никита пропустил из-за повреждения игру с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:5). В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 22 матчах в регулярном чемпионате и записал в свой актив 12 голов и 22 результативные передачи.

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