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Лада — Металлург, результат матча 5 декабря 2024, счет 0:4, КХЛ 2024-2025

Хет-трик Канцерова помог «Металлургу» в гостях крупно обыграть «Ладу»
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В Тольятти закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2024, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Зернов, Силантьев) – 05:55 (5x5)     0:2 Джонсон (Пресс, Канцеров) – 41:06 (5x4)     0:3 Канцеров (Пресс, Вовченко) – 50:17 (5x4)     0:4 Канцеров – 58:35    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На шестой минуте первого периода Роман Канцеров с передач Дениса Зернова и Дмитрия Силантьева открыл счёт во встрече.

Во второй двадцатиминутке команды голов не забили.

В начале заключительного игрового отрезка основного времени Люк Джонсон с передач Робина Пресса и Романа Канцерова удвоил преимущество гостей. Спустя 10 минут Роман Канцеров с передач Робина Пресса и Даниила Вовченко сделал счёт 3:0. В конце игры Роман Канцеров установил окончательный счёт в игре, оформив хет-трик.

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