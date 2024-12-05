Хет-трик Канцерова помог «Металлургу» в гостях крупно обыграть «Ладу»

В Тольятти закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Лада» принимала магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:0.
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На шестой минуте первого периода Роман Канцеров с передач Дениса Зернова и Дмитрия Силантьева открыл счёт во встрече.
Во второй двадцатиминутке команды голов не забили.
В начале заключительного игрового отрезка основного времени Люк Джонсон с передач Робина Пресса и Романа Канцерова удвоил преимущество гостей. Спустя 10 минут Роман Канцеров с передач Робина Пресса и Даниила Вовченко сделал счёт 3:0. В конце игры Роман Канцеров установил окончательный счёт в игре, оформив хет-трик.
- 5 декабря 2024
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