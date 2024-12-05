Карбери высказался о том, что игроков «Вашингтона» не будет на Турнире четырёх наций

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о том, что ни одного игрока столичного клуба не будет на Турнире четырёх наций.

«Разочаровывающе видеть это. У нас есть несколько игроков, которые имеют веские аргументы и доводы, чтобы быть частью этого турнира и представлять свои страны.

Одно дело, если команда идёт с 50% побед, но мы находимся на вершине турнирной таблицы Восточной конференции. Для меня немного странно, что на турнире не будет ни одного парня из нашей команды», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США. Сборная России отстранена от международных турниров ИИХФ. Вопрос возвращения национальной команды будет рассмотрен в феврале-марте 2025 года.