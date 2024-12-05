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Нападающий «Трактора» Котляревский: нужно возвращать наши победные традиции

Нападающий «Трактора» Котляревский: нужно возвращать наши победные традиции
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Нападающий «Трактора» Михаил Котляревский прокомментировал победный матч с «Автомобилистом» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2024, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Мэйсек (Зборовский, Да Коста) – 08:32 (5x5)     1:1 Котляревский – 19:19 (5x5)     2:1 Сикура (Кадейкин, Кэмпфер) – 33:39 (5x4)     3:1 Кадейкин (Тертышный) – 44:00 (5x5)    

— Хороший матч, выиграли, немного устали. Сейчас ещё одну встречу сыграем, отдохнём, и нужно будет возвращать наши победные традиции.

— Какие выводы вы сделали по ходу выездной серии? Как удалось перестроиться на домашний лад?
— Нужно построже играть. Даже в выездной серии играли хорошо, реализовывали моменты, но допускали ошибки. Немного подтянули действия в обороне, сделали работу над ошибками и выиграли.

— Сегодня вы одержали вторую победу над «Автомобилистом» в сезоне, счёт в серии сейчас 2:2. Следующая игра будет принципиальной для вас?
— В сезоне 68 игр. Да, это дерби, в каждой игре ты выходишь побеждать. Есть, конечно, особый настрой, ощущение небольшого праздника.

— Вы повторили свой личный рекорд по голам. Это как-то мотивирует?
— Да, мотивирует больше забивать, набирать очки. Надеюсь, что дальше рекорд будет только расти.

— После выездного матча вас ждет недельный перерыв. Чем планируете заниматься?
— Отдыхать, готовиться к следующей части чемпионата. Немного устали – столько матчей. Я думаю, что пауза необходима. Отдохнём и пойдем снова в бой, — сказал Котляревский в интервью «Чемпионату».

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