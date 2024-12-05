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«Прикольно, медиа развивают историю». Котляревский — об антураже в уральском дерби

«Прикольно, медиа развивают историю». Котляревский — об антураже в уральском дерби
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Нападающий «Трактора» Михаил Котляревский после победы над «Автомобилистом» (3:1) рассказал об антураже в уральском дерби.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2024, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Мэйсек (Зборовский, Да Коста) – 08:32 (5x5)     1:1 Котляревский – 19:19 (5x5)     2:1 Сикура (Кадейкин, Кэмпфер) – 33:39 (5x4)     3:1 Кадейкин (Тертышный) – 44:00 (5x5)    

— Уральское дерби — это отдельная история, если брать антураж?
— Да, прикольно. Медиа старается развивать эту тематику. Прикольно за этим наблюдать, ребята стараются. Мне кажется, это больше создано для болельщиков, а мы в свою очередь стараемся играть с соперником в свою игру, — сказал Котляревский в интервью «Чемпионату».

Отметим, что «Автомобилист» потерпел третье поражение подряд. «Трактор» занимает первое место в таблице Востока. «Автомобилист» располагается на третьей строчке Востока.

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