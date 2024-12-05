«Прикольно, медиа развивают историю». Котляревский — об антураже в уральском дерби

Нападающий «Трактора» Михаил Котляревский после победы над «Автомобилистом» (3:1) рассказал об антураже в уральском дерби.

— Уральское дерби — это отдельная история, если брать антураж?

— Да, прикольно. Медиа старается развивать эту тематику. Прикольно за этим наблюдать, ребята стараются. Мне кажется, это больше создано для болельщиков, а мы в свою очередь стараемся играть с соперником в свою игру, — сказал Котляревский в интервью «Чемпионату».

Отметим, что «Автомобилист» потерпел третье поражение подряд. «Трактор» занимает первое место в таблице Востока. «Автомобилист» располагается на третьей строчке Востока.