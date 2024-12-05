Нападающий «Детройта» Патрик Кейн выведен из списка травмированных

«Детройт Ред Уингз» вывел нападающего Патрика Кейна из списка травмированных. Об этом сообщает пресс-служба «красных крыльев». Ближайшая игра команды состоится в ночь на 6 декабря с «Оттавой Сенаторз».
Напомним, Кейн получил травму верхней части тела и был помещён в список травмированных 3 декабря.
В текущем сезоне Кейн провёл 20 матчей, в которых набрал 10 очков — забросил три шайбы и отдал семь результативных передач. 36-летний нападающий выступает за «Ред Уингз» с прошлого сезона.
Всего в НХЛ на счету Кейна 125 матчей в регулярных чемпионатах, в которых американский нападающий набрал 1294 очка — забил 474 гола и отдал 820 результативных передач.