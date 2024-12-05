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Нападающий «Детройта» Патрик Кейн выведен из списка травмированных

Нападающий «Детройта» Патрик Кейн выведен из списка травмированных
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«Детройт Ред Уингз» вывел нападающего Патрика Кейна из списка травмированных. Об этом сообщает пресс-служба «красных крыльев». Ближайшая игра команды состоится в ночь на 6 декабря с «Оттавой Сенаторз».

НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Не начался
Детройт Ред Уингз
Детройт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, Кейн получил травму верхней части тела и был помещён в список травмированных 3 декабря.

В текущем сезоне Кейн провёл 20 матчей, в которых набрал 10 очков — забросил три шайбы и отдал семь результативных передач. 36-летний нападающий выступает за «Ред Уингз» с прошлого сезона.

Всего в НХЛ на счету Кейна 125 матчей в регулярных чемпионатах, в которых американский нападающий набрал 1294 очка — забил 474 гола и отдал 820 результативных передач.

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