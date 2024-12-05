Главный тренер «Вашингтона» рассказал о восстановлении Александра Овечкина

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал восстановление российского капитана столичного клуба Александра Овечкина после перелома ноги.

«Честно говоря, я особо не думаю об этом и не питаю никаких надежд. Когда он начинает общаться с другими игроками, вот тогда мы начинаем планировать, и я начинаю думать о том, где мы находимся.

Здорово видеть, как он прогрессирует. Это означает, что он продолжает становиться лучше и не делает шагов назад. Это, безусловно, позитивно. Надеюсь, он продолжит оставаться на верном пути, чтобы вернуться в состав», — приводит слова Карбери журналистка Сэмми Сильбер на своей странице в социальной сети Х.