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Гру: со второго периода «Трактор» полностью контролировал ход матча с «Автомобилистом»

Гру: со второго периода «Трактор» полностью контролировал ход матча с «Автомобилистом»
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победную встречу с «Автомобилистом» (3:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2024, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Мэйсек (Зборовский, Да Коста) – 08:32 (5x5)     1:1 Котляревский – 19:19 (5x5)     2:1 Сикура (Кадейкин, Кэмпфер) – 33:39 (5x4)     3:1 Кадейкин (Тертышный) – 44:00 (5x5)    

— Сегодня для нас это очень важная победа. И мне понравилось, что после прошлого проигранного матча ребята очень хотели вернуться к победам. Сегодня мы начали медленно, но полностью контролировали ход встречи со второго периода. Также отмечу действия спецбригад.

— Вы подчеркнули, что получилось медленное начало. Почему не сразу включили скорости?
— Разумеется, в каждом матче хочется играть все 60 минут хорошо, но редко по его завершении можно сказать, что ты хорошо провёл все 60 минут. При этом наш соперник хорошо выступал, про это нельзя забывать. Возможно, нам не хватило упорства и энергии, но уже во втором периоде мы всё вернули и включились, — цитирует Гру сайт «Трактора».

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