Заварухин прокомментировал поражение «Автомобилиста» от «Трактора» в уральском дерби
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о поражении от «Трактора» (1:3) в уральском дерби.
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2024, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Мэйсек (Зборовский, Да Коста) – 08:32 (5x5) 1:1 Котляревский – 19:19 (5x5) 2:1 Сикура (Кадейкин, Кэмпфер) – 33:39 (5x4) 3:1 Кадейкин (Тертышный) – 44:00 (5x5)
«Дерби есть дерби. Скоростной хоккей, много борьбы. В первом периоде хорошо действовали, у соперника не было шансов. Но вот одна смена в концовке периода, ошибка — и счёт сравнялся. Во втором периоде сказались наши потери в средней зоне, соперник делал наложение смен, также это удаление на ровном месте, которое повлияло на результат матча. Имели хорошие шансы во втором периоде — «2 в 1» и «1 в 0». Не реализовали, соперник наказал нас за это в третьем периоде», — приводит слова Заварухина сайт «Трактора».
Комментарии
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