Заварухин прокомментировал поражение «Автомобилиста» от «Трактора» в уральском дерби

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал о поражении от «Трактора» (1:3) в уральском дерби.

«Дерби есть дерби. Скоростной хоккей, много борьбы. В первом периоде хорошо действовали, у соперника не было шансов. Но вот одна смена в концовке периода, ошибка — и счёт сравнялся. Во втором периоде сказались наши потери в средней зоне, соперник делал наложение смен, также это удаление на ровном месте, которое повлияло на результат матча. Имели хорошие шансы во втором периоде — «2 в 1» и «1 в 0». Не реализовали, соперник наказал нас за это в третьем периоде», — приводит слова Заварухина сайт «Трактора».