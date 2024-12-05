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Евгений Кузнецов получил две минуты штрафа за атаку голкипера «Динамо» за воротами

Евгений Кузнецов получил две минуты штрафа за атаку голкипера «Динамо» за воротами
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В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и московским «Динамо». После второго периода счёт 2:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Перерыв
1 : 2
Динамо М
Москва
1:0 Кузьмин (Хайруллин, Кузнецов) – 06:35 (5x5)     1:1 Римашевский (Гусев, Уил) – 24:29 (5x5)     1:2 Михеев (Ожиганов) – 34:11 (5x5)    

На 19-й минуте второго периода нападающий армейского клуба Евгений Кузнецов получил две минуты штрафа за атаку голкипера московского «Динамо» Максим Моторыгин за воротами бело-голубых.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что Кузнецов получил две минуты штрафа за удар клюшкой.

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