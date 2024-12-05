Евгений Кузнецов получил две минуты штрафа за атаку голкипера «Динамо» за воротами

В эти минуты в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между СКА и московским «Динамо». После второго периода счёт 2:1 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 19-й минуте второго периода нападающий армейского клуба Евгений Кузнецов получил две минуты штрафа за атаку голкипера московского «Динамо» Максим Моторыгин за воротами бело-голубых.

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Отметим, что Кузнецов получил две минуты штрафа за удар клюшкой.