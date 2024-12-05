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Дмитрий Орлов — о возможном возвращении в КХЛ: хочу играть в НХЛ столько, сколько смогу

Дмитрий Орлов — о возможном возвращении в КХЛ: хочу играть в НХЛ столько, сколько смогу
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Российский защитник «Каролины Харрикейнз» Дмитрий Орлов высказался о возможном возвращении в Континентальную хоккейную лигу.

— Несколько раз в этом сезоне мне доводилось читать инсайды, что следующим летом, когда у вас закончится двухлетний контракт с «Каролиной», вы приедете играть в СКА. И Кузнецов подлил масла в огонь, сказав: «Надеюсь, через год приедет. Таково моё желание и ещё одного человека». Насколько велики шансы?
— Никаких переговоров я не вёл. Хочу ещё играть в НХЛ и буду стараться выступать в этой лиге столько, сколько смогу. Так что все эти новости и инсайды — неправда, — приводят слова Орлова «Известия».

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