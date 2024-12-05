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Московское «Динамо» одержало волевую победу над СКА в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

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На седьмой минуте первого периода Григорий Кузьмин с передач Марата Хайруллина и Евгения Кузнецова открыл счёт во встрече.

На пятой минуте второй двадцатиминутки Егор Римашевский с передач Никиты Гусева и Джордана Уила восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте периода Артём Михеев с передачи Игоря Ожиганова вывел бело-голубых вперёд.

На четвёртой минуте третьего периода Арсений Грицюк с передачи Тони Деанджело сделал счёт 2:2. На 13-й минуте периода Максим Джиошвили с передачи Артёма Ильенко вновь вывел москвичей вперёд. В конце игры

Джордан Уил установил окончательный счёт во встрече.