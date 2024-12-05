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СКА — Динамо М, результат матча 5 декабря 2024, счет 2:4, КХЛ 2024-2025

Московское «Динамо» одержало волевую победу над СКА в Санкт-Петербурге
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В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Кузьмин (Хайруллин, Кузнецов) – 06:35 (5x5)     1:1 Римашевский (Гусев, Уил) – 24:29 (5x5)     1:2 Михеев (Ожиганов) – 34:11 (5x5)     2:2 Грицюк (Деанджело) – 43:17 (5x4)     2:3 Джиошвили (Ильенко) – 52:00 (5x5)     2:4 Уил (Пыленков, Кудрявцев) – 59:15 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На седьмой минуте первого периода Григорий Кузьмин с передач Марата Хайруллина и Евгения Кузнецова открыл счёт во встрече.

На пятой минуте второй двадцатиминутки Егор Римашевский с передач Никиты Гусева и Джордана Уила восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте периода Артём Михеев с передачи Игоря Ожиганова вывел бело-голубых вперёд.

На четвёртой минуте третьего периода Арсений Грицюк с передачи Тони Деанджело сделал счёт 2:2. На 13-й минуте периода Максим Джиошвили с передачи Артёма Ильенко вновь вывел москвичей вперёд. В конце игры
Джордан Уил установил окончательный счёт во встрече.

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