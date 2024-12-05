Джиошвили забросил победную шайбу «Динамо» в игре со СКА с разворота из-под Кузнецова

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили забросил победную шайбу бело-голубых во встрече со СКА с разворота из-под форварда армейского клуба Евгения Кузнецова.

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Напомним, в Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Московское «Динамо» набрало 45 очков после 34 встреч и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

СКА с 42 баллами в активе располагается на четвёртом месте в таблице Запада.