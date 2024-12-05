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Джордан Уил стал лучшим бомбардиром-легионером в истории московского «Динамо»

Джордан Уил стал лучшим бомбардиром-легионером в истории московского «Динамо»
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В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Кузьмин (Хайруллин, Кузнецов) – 06:35 (5x5)     1:1 Римашевский (Гусев, Уил) – 24:29 (5x5)     1:2 Михеев (Ожиганов) – 34:11 (5x5)     2:2 Грицюк (Деанджело) – 43:17 (5x4)     2:3 Джиошвили (Ильенко) – 52:00 (5x5)     2:4 Уил (Пыленков, Кудрявцев) – 59:15 (en)    

Нападающий бело-голубых Джордан Уил в этой встрече отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

Таким образом, 32-летний канадский форвард стал лучшим бомбардиром-легионером в истории московского «Динамо», набрав 160 очков. До этого лучшим показателем были 159 очков Юусо Хиетанена.

Московское «Динамо» набрало 45 очков после 34 встреч и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

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