Джордан Уил стал лучшим бомбардиром-легионером в истории московского «Динамо»

В Санкт-Петербурге закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный СКА принимал московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Нападающий бело-голубых Джордан Уил в этой встрече отметился заброшенной шайбой и результативной передачей.

Таким образом, 32-летний канадский форвард стал лучшим бомбардиром-легионером в истории московского «Динамо», набрав 160 очков. До этого лучшим показателем были 159 очков Юусо Хиетанена.

Московское «Динамо» набрало 45 очков после 34 встреч и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.