А. Юдин — о поражении СКА: после Дальнего Востока не всегда понимаешь, где находишься

Экс-защитник сборной России, ныне тренер Александр Юдин объяснил неудачный результат СКА в игре с московским «Динамо» (2:4).
«По себе знаю: после возвращения с Дальнего Востока не всегда понимаешь, где находишься. Количество ошибок в первой игре всегда возрастает: вроде бы всё понимаешь, а исполнить не можешь. У СКА сегодня тоже было многовато индивидуальных ошибок, но это всё поправимо, нужно просто время, чтобы прийти в себя.
Тем более что будут постепенно возвращаться в строй травмированные: сейчас армейцам сильно не хватает здоровых защитников, приходится молодым выделять много времени. Первый матч после повреждения провёл Деанджело, но до сих пор в лазарете Зайцев, Педан, Земчонок. Активности Бардакова, мощи Зыкова, опыта Григоренко тоже не хватает — возвращение всех травмированных развяжет руки тренерскому штабу и преобразит игру СКА», — сказал Юдин «Чемпионату».
- 5 декабря 2024
-
22:35
-
22:23
-
22:21
-
22:17
-
22:10
-
22:00
-
21:55
-
21:47
-
21:33
-
21:18
-
21:08
-
21:02
-
20:50
-
20:46
-
20:37
-
20:25
-
20:11
-
20:00
-
19:44
-
19:27
-
19:13
-
18:57
-
18:38
-
18:20
-
18:12
-
17:54
-
17:48
-
17:33
-
17:16
-
17:00
-
16:42
-
16:26
-
16:13
-
15:55
-
15:40