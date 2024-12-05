А. Юдин — о поражении СКА: после Дальнего Востока не всегда понимаешь, где находишься

Экс-защитник сборной России, ныне тренер Александр Юдин объяснил неудачный результат СКА в игре с московским «Динамо» (2:4).

«По себе знаю: после возвращения с Дальнего Востока не всегда понимаешь, где находишься. Количество ошибок в первой игре всегда возрастает: вроде бы всё понимаешь, а исполнить не можешь. У СКА сегодня тоже было многовато индивидуальных ошибок, но это всё поправимо, нужно просто время, чтобы прийти в себя.

Тем более что будут постепенно возвращаться в строй травмированные: сейчас армейцам сильно не хватает здоровых защитников, приходится молодым выделять много времени. Первый матч после повреждения провёл Деанджело, но до сих пор в лазарете Зайцев, Педан, Земчонок. Активности Бардакова, мощи Зыкова, опыта Григоренко тоже не хватает — возвращение всех травмированных развяжет руки тренерскому штабу и преобразит игру СКА», — сказал Юдин «Чемпионату».