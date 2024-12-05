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А. Юдин — о поражении СКА: после Дальнего Востока не всегда понимаешь, где находишься

А. Юдин — о поражении СКА: после Дальнего Востока не всегда понимаешь, где находишься
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Экс-защитник сборной России, ныне тренер Александр Юдин объяснил неудачный результат СКА в игре с московским «Динамо» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Кузьмин (Хайруллин, Кузнецов) – 06:35 (5x5)     1:1 Римашевский (Гусев, Уил) – 24:29 (5x5)     1:2 Михеев (Ожиганов) – 34:11 (5x5)     2:2 Грицюк (Деанджело) – 43:17 (5x4)     2:3 Джиошвили (Ильенко) – 52:00 (5x5)     2:4 Уил (Пыленков, Кудрявцев) – 59:15 (en)    

«По себе знаю: после возвращения с Дальнего Востока не всегда понимаешь, где находишься. Количество ошибок в первой игре всегда возрастает: вроде бы всё понимаешь, а исполнить не можешь. У СКА сегодня тоже было многовато индивидуальных ошибок, но это всё поправимо, нужно просто время, чтобы прийти в себя.

Тем более что будут постепенно возвращаться в строй травмированные: сейчас армейцам сильно не хватает здоровых защитников, приходится молодым выделять много времени. Первый матч после повреждения провёл Деанджело, но до сих пор в лазарете Зайцев, Педан, Земчонок. Активности Бардакова, мощи Зыкова, опыта Григоренко тоже не хватает — возвращение всех травмированных развяжет руки тренерскому штабу и преобразит игру СКА», — сказал Юдин «Чемпионату».

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