Кузнецов: у меня на джерси есть ментоловая штучка, как «Звёздочка», нюхаешь и бежишь

Нападающий СКА Евгений Кузнецов в перерыве матча с московским «Динамо» дал интервью комику Илье Соболеву, в котором ответил на необычные вопросы.
— Расскажи секрет: какие носки надеваешь под коньки?
— Шерстяные. Мама связала ещё в детстве. Там холодно.
— У тебя нога не растёт?
— К сожалению, больше ничего уже не растёт (смеётся). Только ногти.
— Из всех духов, которые у тебя есть, какими ты больше всего пшикаешься?
— У меня ментоловая штучка есть [на джерси]. Хочешь понюхать?
— Офигенно. Я думал, это сопли.
— Нет, это ментоловая штучка. Нюхаешь и бежишь. Ты не нюхаешь?
— Нет, я бегу.
— Вот это нюхаешь и бежишь потом. Прикольно, как «Звёздочка».
— Ты что, нюхаешь и бежишь?
— Нет, только вот «Звёздочка», — заявил Кузнецов.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.