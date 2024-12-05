Кузнецов: у меня на джерси есть ментоловая штучка, как «Звёздочка», нюхаешь и бежишь

Нападающий СКА Евгений Кузнецов в перерыве матча с московским «Динамо» дал интервью комику Илье Соболеву, в котором ответил на необычные вопросы.

— Расскажи секрет: какие носки надеваешь под коньки?

— Шерстяные. Мама связала ещё в детстве. Там холодно.

— У тебя нога не растёт?

— К сожалению, больше ничего уже не растёт (смеётся). Только ногти.

— Из всех духов, которые у тебя есть, какими ты больше всего пшикаешься?

— У меня ментоловая штучка есть [на джерси]. Хочешь понюхать?

— Офигенно. Я думал, это сопли.

— Нет, это ментоловая штучка. Нюхаешь и бежишь. Ты не нюхаешь?

— Нет, я бегу.

— Вот это нюхаешь и бежишь потом. Прикольно, как «Звёздочка».

— Ты что, нюхаешь и бежишь?

— Нет, только вот «Звёздочка», — заявил Кузнецов.

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