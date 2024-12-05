Кудашов – о втором периоде со СКА: «Динамо» поменяло стратегию самой игры
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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победную встречу со СКА (4:2).
Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Кузьмин (Хайруллин, Кузнецов) – 06:35 (5x5) 1:1 Римашевский (Гусев, Уил) – 24:29 (5x5) 1:2 Михеев (Ожиганов) – 34:11 (5x5) 2:2 Грицюк (Деанджело) – 43:17 (5x4) 2:3 Джиошвили (Ильенко) – 52:00 (5x5) 2:4 Уил (Пыленков, Кудрявцев) – 59:15 (en)
«Владели много инициативой. Голы красивые забили.
Поговорили и провели анализ того, как в последнее время мы играли наши вторые периоды. Немного поменяли стратегию самой игры, там какие-то небольшие тактические моменты, которые, так получилось, сегодня дали свои плоды. По крайней мере, я на это надеюсь, что за счёт этого мы так и сыграли во втором периоде.
Сегодня как раз было немного удалений. Самое главное, что их было немного, потому что, играя в Санкт-Петербурге, много удаляться – это опасно», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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