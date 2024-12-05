Кудашов – о втором периоде со СКА: «Динамо» поменяло стратегию самой игры

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победную встречу со СКА (4:2).

«Владели много инициативой. Голы красивые забили.

Поговорили и провели анализ того, как в последнее время мы играли наши вторые периоды. Немного поменяли стратегию самой игры, там какие-то небольшие тактические моменты, которые, так получилось, сегодня дали свои плоды. По крайней мере, я на это надеюсь, что за счёт этого мы так и сыграли во втором периоде.

Сегодня как раз было немного удалений. Самое главное, что их было немного, потому что, играя в Санкт-Петербурге, много удаляться – это опасно», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.