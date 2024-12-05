Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов – о втором периоде со СКА: «Динамо» поменяло стратегию самой игры

Кудашов – о втором периоде со СКА: «Динамо» поменяло стратегию самой игры
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победную встречу со СКА (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Кузьмин (Хайруллин, Кузнецов) – 06:35 (5x5)     1:1 Римашевский (Гусев, Уил) – 24:29 (5x5)     1:2 Михеев (Ожиганов) – 34:11 (5x5)     2:2 Грицюк (Деанджело) – 43:17 (5x4)     2:3 Джиошвили (Ильенко) – 52:00 (5x5)     2:4 Уил (Пыленков, Кудрявцев) – 59:15 (en)    

«Владели много инициативой. Голы красивые забили.

Поговорили и провели анализ того, как в последнее время мы играли наши вторые периоды. Немного поменяли стратегию самой игры, там какие-то небольшие тактические моменты, которые, так получилось, сегодня дали свои плоды. По крайней мере, я на это надеюсь, что за счёт этого мы так и сыграли во втором периоде.

Сегодня как раз было немного удалений. Самое главное, что их было немного, потому что, играя в Санкт-Петербурге, много удаляться – это опасно», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» одержало волевую победу над СКА в Санкт-Петербурге
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android