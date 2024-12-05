Кудашов – о победном голе: Джиошвили показал вертушку Мальцева

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после игры со СКА (4:2) оценил победную шайбу Максима Джиошвили.

«Выбор вратаря на игру был продиктован нашим планом. Я даже удивлён вашим вопросом. У нас нет такого, что Хантер играет определённое количество игр, а определённом – Максим. Нет, просто так было запланировано.

Пас Гусева на Римашевского? Посмотрите, как отдаёт Кузнецов. Слава богу, что в нашем хоккее есть такие игроки, которые создают такие моменты, играют красиво и делают разницу. Для Никиты это не единичный случай. Если быть откровенным, то, когда он шёл, я приблизительно понимал, что он будет делать.

Победный гол? Мне сейчас подсказали, что Джиошвили показал вертушку Мальцева. Думаю, что Александр Николаевич сейчас очень рад, потому что снова её увидел. Любой гол хорош по-своему, но думаю, что ребята оценили этот момент. Мы бы всегда так играли. Сегодня получилось, потому что и соперник дал создать такие моменты. Сегодня получились такие моменты, что на ударных позициях оказались игроки, которые могут это исполнить», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.