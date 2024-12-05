Роман Ротенберг прокомментировал домашнее поражение СКА в матче с московским «Динамо»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал домашнее поражение в матче с московским «Динамо» (2:4).
«Очень рады вернуться обратно домой в Санкт-Петербург. Полные трибуны, огромная благодарность каждому болельщику, всем, кто сегодня пришёл на наш матч. Была обоюдоострая встреча, игра уровня плей-офф. Обе команды в каждом моменте бились до конца.
Мы знали, что у «Динамо» было обидное поражение в Казани. Поэтому понимали, что будет игра самого высокого уровня плей-офф. Шёл матч до первой ошибки. И ключевой момент произошёл при счёте 2:2. К сожалению, мы допустили на одну ошибку больше. Мы всё разберём. Нам есть что улучшить.
У нас много травмированных ребят, но у нас есть хорошая новость — уже в следующем матче вернётся Михаил Григоренко. Ждём дальше Бардакова и других, кто не смог принять участие сегодня», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 5 декабря 2024
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