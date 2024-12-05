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Роман Ротенберг прокомментировал домашнее поражение СКА в матче с московским «Динамо»

Роман Ротенберг прокомментировал домашнее поражение СКА в матче с московским «Динамо»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал домашнее поражение в матче с московским «Динамо» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Кузьмин (Хайруллин, Кузнецов) – 06:35 (5x5)     1:1 Римашевский (Гусев, Уил) – 24:29 (5x5)     1:2 Михеев (Ожиганов) – 34:11 (5x5)     2:2 Грицюк (Деанджело) – 43:17 (5x4)     2:3 Джиошвили (Ильенко) – 52:00 (5x5)     2:4 Уил (Пыленков, Кудрявцев) – 59:15 (en)    

«Очень рады вернуться обратно домой в Санкт-Петербург. Полные трибуны, огромная благодарность каждому болельщику, всем, кто сегодня пришёл на наш матч. Была обоюдоострая встреча, игра уровня плей-офф. Обе команды в каждом моменте бились до конца.

Мы знали, что у «Динамо» было обидное поражение в Казани. Поэтому понимали, что будет игра самого высокого уровня плей-офф. Шёл матч до первой ошибки. И ключевой момент произошёл при счёте 2:2. К сожалению, мы допустили на одну ошибку больше. Мы всё разберём. Нам есть что улучшить.

У нас много травмированных ребят, но у нас есть хорошая новость — уже в следующем матче вернётся Михаил Григоренко. Ждём дальше Бардакова и других, кто не смог принять участие сегодня», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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