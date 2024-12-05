Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ротенберг — игрокам СКА: закройте рты. Скажу честно — нам должны были дать больше удалений

Ротенберг — игрокам СКА: закройте рты. Скажу честно — нам должны были дать больше удалений
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от московского «Динамо» (2:4) рассказал об удалениях игроков армейского клуба.

«Во втором периоде нам помешала дисциплина. Совместными усилиями вместе с ребятами мы решили это в Хабаровске, но сегодня игровая дисциплина нас снова подвела. Мы работаем с этим весь год.

Удаления. Я могу вам честно сказать — нам должны были давать ещё больше удалений. Я не буду говорить какие-то фамилии, но это не командная игра. Когда идёт игра, тогда надо концентрироваться на игре.

Там были моменты, когда наши хоккеисты разговаривали с лавкой «Динамо». Ну это… Закрой рот и играй. Это те слова, которые нужны нашей команде. Даже во дворе, когда ты играешь в хоккей, нельзя терять концентрацию, потому что может произойти всё что угодно. Идёт матч — и надо играть.

Хочу поблагодарить судей. Они относились к нам лояльно. Хочу им сказать спасибо. Они не давали удалений в моментах 50/50. Полёт на Дальний Восток повлиял, но мы проиграли не из-за этого. Все в равных условиях. И мы проиграли из-за наших индивидуальных ошибок», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Материалы по теме
Роман Ротенберг прокомментировал домашнее поражение СКА в матче с московским «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android