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Ротенберг — журналистам: я гарантирую — этих индивидуальных ошибок у СКА больше не будет

Ротенберг — журналистам: я гарантирую — этих индивидуальных ошибок у СКА больше не будет
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от московского «Динамо» (2:4) прокомментировал индивидуальные ошибки игроков армейского клуба.

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2024, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
Динамо М
Москва
1:0 Кузьмин (Хайруллин, Кузнецов) – 06:35 (5x5)     1:1 Римашевский (Гусев, Уил) – 24:29 (5x5)     1:2 Михеев (Ожиганов) – 34:11 (5x5)     2:2 Грицюк (Деанджело) – 43:17 (5x4)     2:3 Джиошвили (Ильенко) – 52:00 (5x5)     2:4 Уил (Пыленков, Кудрявцев) – 59:15 (en)    

«Три индивидуальные ошибки привели нас к пропущенным голам. Мы стремились играть и развивать наш успех, но есть много нюансов. Мы всё уже разобрали с ребятами. Я вам гарантирую — этих индивидуальных ошибок у нас больше не будет.

Бывает такое, что, когда хоккеист возвращается после паузы, у него нет игрового тонуса, но счёт был 2:2. При всём том, о чём вы говорили про нашу игру во втором периоде, в третьем периоде счёт был 2:2. И тут ещё одна грубейшая индивидуальная ошибка, и стало сложнее, потому что соперник здорово обороняется и очень хотел сегодня победить.

Мы тоже хотели победить, но наши ребята должны вернуться к игре на команду. В первую очередь это касается наших удалений. А их должны были давать ещё больше. Это моё мнение. Это несправедливо и нечестно по отношению к команде, которую надо ставить на первое место», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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