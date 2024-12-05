Ротенберг — журналистам: я гарантирую — этих индивидуальных ошибок у СКА больше не будет

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от московского «Динамо» (2:4) прокомментировал индивидуальные ошибки игроков армейского клуба.

«Три индивидуальные ошибки привели нас к пропущенным голам. Мы стремились играть и развивать наш успех, но есть много нюансов. Мы всё уже разобрали с ребятами. Я вам гарантирую — этих индивидуальных ошибок у нас больше не будет.

Бывает такое, что, когда хоккеист возвращается после паузы, у него нет игрового тонуса, но счёт был 2:2. При всём том, о чём вы говорили про нашу игру во втором периоде, в третьем периоде счёт был 2:2. И тут ещё одна грубейшая индивидуальная ошибка, и стало сложнее, потому что соперник здорово обороняется и очень хотел сегодня победить.

Мы тоже хотели победить, но наши ребята должны вернуться к игре на команду. В первую очередь это касается наших удалений. А их должны были давать ещё больше. Это моё мнение. Это несправедливо и нечестно по отношению к команде, которую надо ставить на первое место», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.