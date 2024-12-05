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Разин — о победе над «Ладой»: практически идеальная игра в исполнении «Металлурга»

Разин — о победе над «Ладой»: практически идеальная игра в исполнении «Металлурга»
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победную игру с «Ладой» (4:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
05 декабря 2024, четверг. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
0 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Канцеров (Зернов, Силантьев) – 05:55 (5x5)     0:2 Джонсон (Пресс, Канцеров) – 41:06 (5x4)     0:3 Канцеров (Пресс, Вовченко) – 50:17 (5x4)     0:4 Канцеров – 58:35    

«Практически идеальная игра в нашем исполнении. Очень строго действовали в обороне, почти ничего не дали создать сопернику в атаке. Они нарывались на контратаки. Большинство сработало, меньшинство выстояло, буллит забили. Приятно было стоять сегодня на лавке. Перед третьим большинством взяли тайм-аут, чтобы ребята передохнули, дали им паузу, чтобы они не сделали ошибки. Дима Силантьев заработал буллит. Я ему сказал, что у Ромки Канцерова есть шанс сделать хет-трик. Он ему уступил», — приводит слова Разина сайт КХЛ.

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