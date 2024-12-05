Разин — о победе над «Ладой»: практически идеальная игра в исполнении «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победную игру с «Ладой» (4:0).

«Практически идеальная игра в нашем исполнении. Очень строго действовали в обороне, почти ничего не дали создать сопернику в атаке. Они нарывались на контратаки. Большинство сработало, меньшинство выстояло, буллит забили. Приятно было стоять сегодня на лавке. Перед третьим большинством взяли тайм-аут, чтобы ребята передохнули, дали им паузу, чтобы они не сделали ошибки. Дима Силантьев заработал буллит. Я ему сказал, что у Ромки Канцерова есть шанс сделать хет-трик. Он ему уступил», — приводит слова Разина сайт КХЛ.