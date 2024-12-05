Вратарь «Трактора» Зак Фукале отказался сыграть на Кубке Первого канала

Вратарь «Трактора» Зак Фукале заявил, что отказался сыграть на Кубке Первого канала за сборную мира КХЛ.

«Хотел бы поблагодарить за вызов в сборную легионеров. Если тебя приглашают на такие турниры, то значит, ты делаешь что-то правильно. Но, к сожалению, я не смогу поехать. У меня уже были планы, и я хотел бы увидеться со своей семьёй. Но мне будет интересно посмотреть матчи этого турнира», — приводит слова Фукале «РБ Спорт».

Международный турнир «Кубок Первого канала» состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря.

Участниками турнира станут четыре команды: сборная «Россия 25», национальные команды Беларуси и Казахстана, а также сборная мира КХЛ (KHL World Team) — команда, собранная из иностранных игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.