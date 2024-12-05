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Вратарь «Трактора» Зак Фукале отказался сыграть на Кубке Первого канала

Вратарь «Трактора» Зак Фукале отказался сыграть на Кубке Первого канала
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Вратарь «Трактора» Зак Фукале заявил, что отказался сыграть на Кубке Первого канала за сборную мира КХЛ.

«Хотел бы поблагодарить за вызов в сборную легионеров. Если тебя приглашают на такие турниры, то значит, ты делаешь что-то правильно. Но, к сожалению, я не смогу поехать. У меня уже были планы, и я хотел бы увидеться со своей семьёй. Но мне будет интересно посмотреть матчи этого турнира», — приводит слова Фукале «РБ Спорт».

Международный турнир «Кубок Первого канала» состоится в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря.

Участниками турнира станут четыре команды: сборная «Россия 25», национальные команды Беларуси и Казахстана, а также сборная мира КХЛ (KHL World Team) — команда, собранная из иностранных игроков, выступающих в Континентальной хоккейной лиге.

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