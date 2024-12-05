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Андрей Кузьменко пропустит второй матч «Калгари» подряд

Андрей Кузьменко пропустит второй матч «Калгари» подряд
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Российский нападающий «Калгари Флйэмз» Андрей Кузьменко пропустит второй матч подряд по решению главного тренера. Форвард не сыграет во встрече с «Сент-Луис Блюз».

НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Не начался
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, ранее Кузьменко пропустил игру с «Коламбус Блю Джекетс» (3:0), которая состоялась 4 декабря.

За 25 игр текущего сезона 28-летний нападающий забил всего один гол, отдал восемь результативных передач и набрал девять очков. В последних девяти матчах Кузьменко не набрал ни одного очка. Его единственный гол был забит в победном матче «Калгари» со счётом 3:1 с «Чикаго Блэкхоукс» 15 октября. Ранее Кузьменко раскритиковал свою игру за «Калгари» в текущем сезоне.

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