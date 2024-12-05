Андрей Кузьменко пропустит второй матч «Калгари» подряд

Российский нападающий «Калгари Флйэмз» Андрей Кузьменко пропустит второй матч подряд по решению главного тренера. Форвард не сыграет во встрече с «Сент-Луис Блюз».

Напомним, ранее Кузьменко пропустил игру с «Коламбус Блю Джекетс» (3:0), которая состоялась 4 декабря.

За 25 игр текущего сезона 28-летний нападающий забил всего один гол, отдал восемь результативных передач и набрал девять очков. В последних девяти матчах Кузьменко не набрал ни одного очка. Его единственный гол был забит в победном матче «Калгари» со счётом 3:1 с «Чикаго Блэкхоукс» 15 октября. Ранее Кузьменко раскритиковал свою игру за «Калгари» в текущем сезоне.