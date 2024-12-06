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Тренер «Вашингтона» высказался о прогрессе Ивана Мирошниченко

Тренер «Вашингтона» высказался о прогрессе Ивана Мирошниченко
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери высказался о прогрессе российского нападающего Ивана Мирошниченко.

«Мы просто надеемся, что он продолжит развиваться и расти, и мы сможем увидеть его в играх НХЛ. Когда игрок набирает очки и чувствует себя уверенно, особенно если это атакующий игрок, ведь не секрет, что они хотят приносить результат в атаке, забитые голы и результативные передачи повышают их уверенность и помогают им лучше чувствовать свою игру. Мы понимаем, что у Мирошниченко будет процесс. На это потребуется время. Он всё ещё очень молодой игрок в этой лиге и продолжает учиться и развиваться. Мы рады, что он может набирать уверенность, зарабатывая очки, и он будет продолжать расти и развиваться дальше», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

В нынешнем сезоне Мирошниченко принял участие в шести матчах, в которых забил один гол и сделал три результативную передачи.

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