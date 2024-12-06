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«Чикаго» объявил об увольнении главного тренера

«Чикаго» объявил об увольнении главного тренера
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Генеральный менеджер «Чикаго Блэкхоукс» Кайл Дэвидсон объявил об увольнении Люка Ричардсона с поста главного тренера клуба. Андерс Соренсен был назначен временным главным тренером и немедленно приступит к исполнению своих обязанностей.

«Сегодня я принял трудное решение расстаться с Люком в качестве нашего главного тренера. Мы благодарим его за его усилия и вклад в развитие нашей организации и нашего сообщества. Когда мы начали делать шаги вперёд в процессе перестройки, мы почувствовали, что результаты не соответствуют нашим ожиданиям относительно более высокого уровня исполнения в этом сезоне, и в итоге пришли к решению, что изменения необходимы», — приводит слова Дэвидсона официальный сайт «Чикаго».

На данный момент «Чикаго» занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 18 очков.

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