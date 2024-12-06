Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Тампа» без Кучерова забросила четыре шайбы за девять минут матча с «Сан-Хосе»

«Тампа» без Кучерова забросила четыре шайбы за девять минут матча с «Сан-Хосе»
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты на льду «Амали-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Сан-Хосе Шаркс». К середине первого периода счёт встречи — 4:0 в пользу «Тампы».

НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2-й период
6 : 0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Аткинсон (Гики) – 01:26     2:0 Гики (Аткинсон, Хедман) – 07:29     3:0 Хагель (Гюнцель, Макдона) – 08:32     4:0 Хагель (Чернак) – 08:55     5:0 Гюнцель – 17:45 (pp)     6:0 Чирелли – 25:00    

Хозяева льда забросили четыре шайбы за девять стартовых минут. На второй минуте счёт открыл нападающий Кэм Аткинсон с передачи Конора Гики, на восьмой минуте уже сам Гики удвоил преимущество «молний». На девятой минуте дубль оформил форвард Брэндон Хагель, который дважды отличился с интервалом в 23 секунды.

Российский нападающий Никита Кучеров пропускает матч из-за травмы. Ворота «Тампы» защищает голкипер Андрей Василевский, который к этому моменту отразил все семь бросков в створ своих ворот.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Василевский, Кучеров и Сергачёв сыграли в гольф

Материалы по теме
Никита Кучеров пропустит ещё один матч «Тампа-Бэй» и может вернуться к выездной игре
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android