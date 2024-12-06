«Тампа» без Кучерова забросила четыре шайбы за девять минут матча с «Сан-Хосе»

В эти минуты на льду «Амали-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Сан-Хосе Шаркс». К середине первого периода счёт встречи — 4:0 в пользу «Тампы».

Хозяева льда забросили четыре шайбы за девять стартовых минут. На второй минуте счёт открыл нападающий Кэм Аткинсон с передачи Конора Гики, на восьмой минуте уже сам Гики удвоил преимущество «молний». На девятой минуте дубль оформил форвард Брэндон Хагель, который дважды отличился с интервалом в 23 секунды.

Российский нападающий Никита Кучеров пропускает матч из-за травмы. Ворота «Тампы» защищает голкипер Андрей Василевский, который к этому моменту отразил все семь бросков в створ своих ворот.

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