Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Тампа» установила рекорд франшизы в матче с «Сан-Хосе»

«Тампа» установила рекорд франшизы в матче с «Сан-Хосе»
Комментарии

В эти минуты на льду «Амали-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Перерыв
7 : 0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Аткинсон (Гики) – 01:26     2:0 Гики (Аткинсон, Хедман) – 07:29     3:0 Хагель (Гюнцель, Макдона) – 08:32     4:0 Хагель (Чернак) – 08:55     5:0 Гюнцель – 17:45 (pp)     6:0 Чирелли (Макдона, Пойнт) – 24:16     7:0 Пербикс – 38:32    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 5:0 в пользу хозяев. Все пять шайб хозяева забросили в первом периоде. «Тампа» забила пять голов в первом периоде во второй раз в этом сезоне. Впервые в истории франшизы удалось сделать это дважды за сезон.

На данный момент «Тампа» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 26 очков.

Материалы по теме
Никита Кучеров пропустит ещё один матч «Тампа-Бэй» и может вернуться к выездной игре
Календарь НХЛ
Турнирная таблица НХЛ

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android