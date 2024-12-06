«Тампа» установила рекорд франшизы в матче с «Сан-Хосе»

В эти минуты на льду «Амали-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Сан-Хосе Шаркс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 5:0 в пользу хозяев. Все пять шайб хозяева забросили в первом периоде. «Тампа» забила пять голов в первом периоде во второй раз в этом сезоне. Впервые в истории франшизы удалось сделать это дважды за сезон.

На данный момент «Тампа» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 26 очков.

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