«Тампа» установила рекорд франшизы в матче с «Сан-Хосе»
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В эти минуты на льду «Амали-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Сан-Хосе Шаркс».
НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Перерыв
7 : 0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Аткинсон (Гики) – 01:26 2:0 Гики (Аткинсон, Хедман) – 07:29 3:0 Хагель (Гюнцель, Макдона) – 08:32 4:0 Хагель (Чернак) – 08:55 5:0 Гюнцель – 17:45 (pp) 6:0 Чирелли (Макдона, Пойнт) – 24:16 7:0 Пербикс – 38:32
На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 5:0 в пользу хозяев. Все пять шайб хозяева забросили в первом периоде. «Тампа» забила пять голов в первом периоде во второй раз в этом сезоне. Впервые в истории франшизы удалось сделать это дважды за сезон.
На данный момент «Тампа» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 26 очков.
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