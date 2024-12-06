Ивана Федотова заменили на Алексея Колосова в матче «Филадельфии» с «Флоридой»
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В эти минуты на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией Флайерз» и «Флоридой Пантерз». После двух периодов счёт ничейный — 4:4.
НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
3-й период
5 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Родригес (Лунделль, Луостаринен) – 02:36 0:2 Миккола (Ткачук, Боквист) – 06:57 0:3 Барков – 23:00 (pp) 1:3 Фёрстер – 27:13 (pp) 2:3 Силер – 29:31 2:4 Вераге (Ткачук, Барков) – 33:35 (pp) 3:4 Типпетт (Мичков) – 37:41 4:4 Типпетт (Мичков) – 38:02 5:4 Хэтэуэй (Лотон, Ристолайнен) – 45:39 5:5 Форслинг (Беннетт, Родригес) – 54:43 5:6 Райнхарт (Ткачук) – 58:01
Российский голкипер «Флайерз» Иван Федотов начал матч в стартовом составе, пропустил две шайбы в первом периоде, отразив пять бросков из семи (71,43%) и был заменён в перерыве при счёте 0:2, во втором периоде ворота «Филадельфии» защищал белорусский вратарь Алексей Колосов.
Основной российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский не принимает участия в матче — ему предоставлен отпуск по семейным обстоятельствам.
Видео: Главные факты о карьере вратаря Ивана Федотова
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