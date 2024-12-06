Ивана Федотова заменили на Алексея Колосова в матче «Филадельфии» с «Флоридой»

В эти минуты на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией Флайерз» и «Флоридой Пантерз». После двух периодов счёт ничейный — 4:4.

Российский голкипер «Флайерз» Иван Федотов начал матч в стартовом составе, пропустил две шайбы в первом периоде, отразив пять бросков из семи (71,43%) и был заменён в перерыве при счёте 0:2, во втором периоде ворота «Филадельфии» защищал белорусский вратарь Алексей Колосов.

Основной российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский не принимает участия в матче — ему предоставлен отпуск по семейным обстоятельствам.

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