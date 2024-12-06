Матвей Мичков оформил ассистентский хет-трик за период матча «Филадельфия» — «Флорида»

В эти минуты на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией Флайерз» и «Флоридой Пантерз». После двух периодов счёт ничейный — 4:4.

19-летний российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков во втором периоде оформил ассистентский хет-трик, поучаствовав в первой (при счёте 0:3), третьей (при 2:4) и четвёртой (при 3:4) заброшенных шайбах «Флайерз».

Перед вторым периодом при счёте 0:2 у хозяев площадки произошла замена вратаря — вместо россиянина Ивана Федотова на лёд вышел белорус Алексей Колосов. Основной российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский не принимает участия в матче — ему предоставлен отпуск по семейным обстоятельствам.

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