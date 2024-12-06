Матвей Мичков оформил ассистентский хет-трик за период матча «Филадельфия» — «Флорида»

В эти минуты на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией Флайерз» и «Флоридой Пантерз». После двух периодов счёт ничейный — 4:4.
19-летний российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков во втором периоде оформил ассистентский хет-трик, поучаствовав в первой (при счёте 0:3), третьей (при 2:4) и четвёртой (при 3:4) заброшенных шайбах «Флайерз».
Перед вторым периодом при счёте 0:2 у хозяев площадки произошла замена вратаря — вместо россиянина Ивана Федотова на лёд вышел белорус Алексей Колосов. Основной российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский не принимает участия в матче — ему предоставлен отпуск по семейным обстоятельствам.
Видео: Джон Торторелла взаимодействует с Мичковым через Замулу
- 6 декабря 2024
-
05:40
-
05:39
-
05:14
-
05:07
-
04:21
-
03:45
-
02:16
-
01:34
- 5 декабря 2024
-
23:54
-
23:40
-
23:26
-
23:09
-
22:50
-
22:43
-
22:35
-
22:23
-
22:21
-
22:17
-
22:10
-
22:00
-
21:55
-
21:47
-
21:33
-
21:18
-
21:08
-
21:02
-
20:50
-
20:46
-
20:37
-
20:25
-
20:11
-
20:00
-
19:44
-
19:27
-
19:13