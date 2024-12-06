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Тампа-Бэй Лайтнинг — Сан-Хосе Шаркс, результат матча 6 декабря 2024, счет 8:1, НХЛ 2024-2025

«Тампа» без Кучерова разгромила «Сан-Хосе», забросив восемь шайб, у Василевского 20 сейвов
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В ночь с 6 на 7 декабря мск на льду «Амали-Арены» в Тампе (США, штат Флорида) прошёл матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Сан-Хосе Шаркс». Хозяева площадки одержали разгромную победу со счётом 8:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
8 : 1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Аткинсон (Гики) – 01:26     2:0 Гики (Аткинсон, Хедман) – 07:29     3:0 Хагель (Гюнцель, Макдона) – 08:32     4:0 Хагель (Чернак) – 08:55     5:0 Гюнцель – 17:45 (pp)     6:0 Чирелли (Макдона, Пойнт) – 24:16     7:0 Пербикс (Пойнт, Лиллеберг) – 38:32     7:1 Веннберг (Зеттерлунд, Рутта) – 40:14     8:1 Пол (Пойнт, Мозер) – 46:01    

Самым результативным игроком встречи стал нападающий «Лайтнинг» Брейден Пойнт, оформивший ассистентский покер. По два очка записали на свой счёт сразу шесть хоккеистов «молний».

Ворота «Тампы» защищал российский голкипер Андрей Василевский, который отразил 20 из 21 броска в створ своих ворот (95,24%). Его соотечественник нападающий Никита Кучеров пропустил матч из-за травмы.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
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