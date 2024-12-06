Гол и передача Свечникова помогли «Каролине» одержать победу в матче с «Колорадо»

В Роли (США) на стадионе «Леново Центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Каролина Харрикейнз» и «Колорадо Эвеланш». Хозяева одержали победу со счётом 5:3.

В составе победителей голами отметились Эрик Робинсон, Сет Джарвис, Джек Рослович, Мартин Нечас и российский нападающий Андрей Свечников, также записавший на свой счёт результативную передачу. За «Колорадо» отличились Арттури Лехконен и россиянин Валерий Ничушкин (дубль).

В следующем матче «Каролина» сыграет с «Айлендерс», а «Колорадо» встретится с «Детройтом».

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