Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Филадельфия Флайерз — Флорида Пантерз, результат матча 6 декабря 2024, счет 5:7, НХЛ 2024-2025

Мичков оформил три ассиста, «Филадельфия» вернулась в игру с 0:3, но уступила «Флориде»
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 6 на 7 декабря мск на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией Флайерз» и «Флоридой Пантерз». Победу со счётом 7:5 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 7
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Родригес – 02:36     0:2 Миккола (Ткачук, Боквист) – 06:57     0:3 Барков – 23:00 (pp)     1:3 Фёрстер – 27:13 (pp)     2:3 Силер – 29:31     2:4 Вераге (Ткачук, Барков) – 33:35 (pp)     3:4 Типпетт (Мичков) – 37:41     4:4 Типпетт (Мичков) – 38:04     5:4 Хэтэуэй (Лотон, Ристолайнен) – 45:39     5:5 Форслинг (Беннетт, Родригес) – 54:43     5:6 Райнхарт (Вераге, Ткачук) – 58:01 (pp)     5:7 Ткачук (Райнхарт, Куликов) – 59:49 (pp)    

19-летний российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков во втором периоде оформил ассистентский хет-трик, поучаствовав в первой (при счёте 0:3), третьей (при 2:4) и четвёртой (при 3:4) заброшенных шайбах «Флайерз». В третьем периоде хозяева вышли вперёд 5:4, но пропустили три шайбы за шесть последних минут.

Перед вторым периодом при счёте 0:2 у «Филадельфии» произошла замена вратаря — вместо россиянина Ивана Федотова (отразил 5 из 7 бросков, 71,43%) на лёд вышел белорус Алексей Колосов (отразил 16 из 21 броска, 76,19%). Основной российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский не принял участия в матче — ему предоставлен отпуск по семейным обстоятельствам.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
Материалы по теме
Матвей Мичков оформил ассистентский хет-трик за период матча «Филадельфия» — «Флорида»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android