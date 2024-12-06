Мичков оформил три ассиста, «Филадельфия» вернулась в игру с 0:3, но уступила «Флориде»

В ночь с 6 на 7 декабря мск на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между «Филадельфией Флайерз» и «Флоридой Пантерз». Победу со счётом 7:5 одержали гости.

19-летний российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков во втором периоде оформил ассистентский хет-трик, поучаствовав в первой (при счёте 0:3), третьей (при 2:4) и четвёртой (при 3:4) заброшенных шайбах «Флайерз». В третьем периоде хозяева вышли вперёд 5:4, но пропустили три шайбы за шесть последних минут.

Перед вторым периодом при счёте 0:2 у «Филадельфии» произошла замена вратаря — вместо россиянина Ивана Федотова (отразил 5 из 7 бросков, 71,43%) на лёд вышел белорус Алексей Колосов (отразил 16 из 21 броска, 76,19%). Основной российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский не принял участия в матче — ему предоставлен отпуск по семейным обстоятельствам.

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