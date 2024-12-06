Матвей Мичков стал первым новичком в этом сезоне НХЛ, набравшим 20+ очков

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Филадельфия Флайерз» и «Флорида Пантерз». Победу со счётом 7:5 одержали гости.

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков записал на свой счёт хет-трик из результативных передач, трижды ассистировав партнёрам. Таким образом, россиянин стал первым новичком в этом сезоне, который набрал 20+ очков.

Отметим, что форвард также стал третьим самым быстрым новичком в истории «Флайерз», набравшим 20+ очков в дебютном сезоне.

Напомним, Мичков в нынешнем сезоне НХЛ сыграл 24 матча, в которых забросил девять шайб и отдал 13 результативных передач.

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