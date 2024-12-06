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Матвей Мичков стал первым новичком в этом сезоне НХЛ, набравшим 20+ очков

Матвей Мичков стал первым новичком в этом сезоне НХЛ, набравшим 20+ очков
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Филадельфия Флайерз» и «Флорида Пантерз». Победу со счётом 7:5 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
5 : 7
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Родригес – 02:36     0:2 Миккола (Ткачук, Боквист) – 06:57     0:3 Барков – 23:00 (pp)     1:3 Фёрстер – 27:13 (pp)     2:3 Силер – 29:31     2:4 Вераге (Ткачук, Барков) – 33:35 (pp)     3:4 Типпетт (Мичков) – 37:41     4:4 Типпетт (Мичков) – 38:04     5:4 Хэтэуэй (Лотон, Ристолайнен) – 45:39     5:5 Форслинг (Беннетт, Родригес) – 54:43     5:6 Райнхарт (Вераге, Ткачук) – 58:01 (pp)     5:7 Ткачук (Райнхарт, Куликов) – 59:49 (pp)    

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков записал на свой счёт хет-трик из результативных передач, трижды ассистировав партнёрам. Таким образом, россиянин стал первым новичком в этом сезоне, который набрал 20+ очков.

Отметим, что форвард также стал третьим самым быстрым новичком в истории «Флайерз», набравшим 20+ очков в дебютном сезоне.

Напомним, Мичков в нынешнем сезоне НХЛ сыграл 24 матча, в которых забросил девять шайб и отдал 13 результативных передач.

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