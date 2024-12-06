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Мартин Нечас и Натан Маккиннон обошли Кирилла Капризова в топ-3 бомбардиров НХЛ

Мартин Нечас и Натан Маккиннон обошли Кирилла Капризова в топ-3 бомбардиров НХЛ
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Соперники российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова по гонке бомбардиров НХЛ — чешский форвард «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас и канадец Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» — набрали очки в очном матче между своими клубами (5:3 в пользу «Каролины»). На счету Нечаса заброшенная шайба и результативный пас — два очка. Маккиннон получил одно очко за счёт результативной передачи.

НХЛ — регулярный чемпионат
06 декабря 2024, пятница. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
5 : 3
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (Макар) – 09:13     1:1 Робинсон (Бёрнс, Нечас) – 16:05     2:1 Джарвис – 24:09 (pp)     3:1 Рослович (Свечников, Уокер) – 26:41     3:2 Ничушкин (Келли, Тэйвз) – 54:41     4:2 Нечас (Свечников, Гостисбер) – 57:49 (pp)     4:3 Ничушкин (Маккиннон, Макар) – 58:13     5:3 Свечников (Друри, Ахо) – 59:44    

Благодаря этому Мартин Нечас набрал 41 очко (14 шайб и 27 передач) и вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров. У Натана Маккиннона теперь 40 очков (девять голов и 31 ассист). Кирилл Капризов с 39 очками (16+23) остался на третьей строчке.

До сегодняшнего игрового дня у всех троих хоккеистов было по 39 очков, при этом Капризов был выше конкурентов за счёт большего числа голов.

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