Мартин Нечас и Натан Маккиннон обошли Кирилла Капризова в топ-3 бомбардиров НХЛ

Соперники российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова по гонке бомбардиров НХЛ — чешский форвард «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас и канадец Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» — набрали очки в очном матче между своими клубами (5:3 в пользу «Каролины»). На счету Нечаса заброшенная шайба и результативный пас — два очка. Маккиннон получил одно очко за счёт результативной передачи.

Благодаря этому Мартин Нечас набрал 41 очко (14 шайб и 27 передач) и вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров. У Натана Маккиннона теперь 40 очков (девять голов и 31 ассист). Кирилл Капризов с 39 очками (16+23) остался на третьей строчке.

До сегодняшнего игрового дня у всех троих хоккеистов было по 39 очков, при этом Капризов был выше конкурентов за счёт большего числа голов.

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